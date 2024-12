Der dritte Teil unserer LP-Rückblick-Serie: Welche Nachrichten aus der Industrie haben 2024 für Gesprächsstoff gesorgt? Führungswechsel, strategische Neuausrichtungen und überraschende Entscheidungen – hier sind die fünf meistgelesenen Meldungen aus der Industrie, die die Branche in diesem Jahr bewegt haben.

LP-Rückblick 2024 Diese fünf Hersteller-News bewegten unsere Leser am meisten

Jahresrückblick 2024: Unsere aufmerksamkeitsstärksten Nachrichten aus der Industrie auf einem Blick. Bildquelle: Carl Kühne, Landgard, Champignon-Hofmeister, Underberg, Philip Morris

Nach unseren Rückblicken auf die meistgelesenen Heftbeiträge des Jahres und die Top-Meldungen aus dem Handel steht nun der dritte Teil des LP-Jahresrückblicks 2024 an: die fünf beliebtesten Nachrichten aus der Industrie. Dabei wird eines deutlich: Vor allem Personalien haben unsere Leser in diesem Jahr bewegt. Vom Führungswechsel bei Traditionsunternehmen bis hin zu strategischen Neuausrichtungen – die Hersteller haben in diesem Jahr zahlreiche spannende Schlagzeilen geliefert.

Platz 1: Personalie – Kühne stellt Führung neu auf

Kühne hat im Sommer die Führung neu aufgestellt: Mit der Berufung eines neuen Geschäftsführers und weiteren strukturellen Veränderungen will das Unternehmen die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen. Die Personalentscheidungen unterstreichen den Veränderungswillen des traditionsreichen deutschen Lebensmittelherstellers.

Platz 2: Molkereiprodukte – Käserei Champignon strukturiert Vertrieb um

Käse-Spezialist Champignon-Hofmeister stellte Anfang des Jahres das Marketing und den Vertrieb neu auf, nachdem sich Rolf Esfeld, Geschäftsführer des Bereichs, Ende 2023 aus dem Berufsleben zurückgezogen hatte. Ein Schritt, der die Aufmerksamkeit der Branche auf sich zog.

Platz 3: Personalie – Zwei Vorstandsmitglieder verlassen Landgard

Ein doppelter Abgang sorgte bei Landgard für Schlagzeilen: Zwei Vorstandsmitglieder verließen das Unternehmen überraschend im Sommer 2024. Kurz darauf ernannte Landgard Moritz Krannich zum neuen CFO ab September 2024. Erst kürzlich wurde die Vertragsverlängerung von Vorstandchef Oliver Mans bekannt gegeben. Seit Anfang Dezember 2024 bildet Mans gemeinsam mit Moritz Krannich den nun zweiköpfigen Vorstand des Unternehmens.

Platz 4: Tabakwaren – Veronika Rost leitet Philip Morris

Mit einem komplett neuen Führungsteam positionierte sich Philip Morris für die Zukunft. Die Neuausrichtung zeigt den klaren Fokus des Tabakkonzerns auf Innovation und Nachhaltigkeit, während traditionelle Geschäftsbereiche in den Hintergrund treten.

Platz 5: Personalie – Underberg in sechster Generation

Ein bedeutender Generationswechsel bei Underberg Anfang des Jahres 2024: Mit Emil Underberg übernahm die sechste Generation die Geschäfte des Traditionsunternehmens. Der Wechsel zeigt, wie Underberg die Balance zwischen bewährter Tradition und innovativer Zukunftsgestaltung sucht.