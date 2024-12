LP-Rückblick 2024 - Diese fünf Heftbeiträge bewegten die Leser am meisten

2024 war ein aufregendes Jahr für die Lebesmittelbranche: Von brisanten Management-Entscheidungen bis hin zu Herausforderungen der Pfandlogistik – die meistgeklickten Heftbeiträge der Lebensmittel Praxis zeigen, was die Branche zum Nachdenken, Diskutieren und Handeln gebracht hat.

Jahresrückblick 2024: Unsere aufmerksamkeitsstärksten Themen auf einem Blick. Bildquelle: Arla Foods, Sebastian Koeppel, Jakob Nawka, Getty Images

Das Jahresende ist ein guter Anlass, um zurückzublicken – auf die größten Herausforderungen, die spannendsten Entwicklungen und die bewegendsten Geschichten. Auch die Lebensmittel Praxis lässt das Jahr Revue passieren und wirft einen Blick auf die Themen, die die Branche und unsere Leser 2024 besonders beschäftigt haben.

Wir haben die fünf Heftbeiträge ermittelt, die online das größte Leserinteresse erfahren haben. Hier sind die Artikel, die 2024 für Gespräche gesorgt, Diskussionen angestoßen und den Handel zum Nachdenken gebracht haben:

Platz 1: Kritik aus der Schweiz – Herr Gutberlet, ist Tegut ein Millionengrab?

Tegut gilt als innovativer Nahversorger mit einem klaren Fokus auf Bio- und regionale Produkte. Doch nach der Übernahme durch den Schweizer Konzern Migros mehrten sich Zweifel: Wie wirtschaftlich ist das Modell noch? Unser Titelthema der Ausgabe 11 in diesem Jahr tauchte tief in die Zahlen und Strategien ein und brachte mit einer schonungslosen Analyse Licht ins Dunkel.

Platz 2: Mehrweg – wie Rewe und Edeka das Chaos in der Getränkelogistik sortieren und warum Großhändler um ihre Existenz kämpfen

Ein System, das eigentlich für Nachhaltigkeit sorgen soll, steht vor dem Kollaps: In der Getränkelogistik herrscht Chaos. Besonders kleine Händler und Großhändler kämpfen ums Überleben, während Rewe und Edeka neue Wege suchen, um Ordnung ins System zu bringen. Dieser Artikel deckte die Schwachstellen im Mehrwegsystem auf und zeigte, welche Lösungen diskutiert werden.

Platz 3: Leergut-Chaos – wie Pfandbanden den Handel belasten

Organisierte Pfand-Banden haben 2024 für Schlagzeilen gesorgt – und für Verzweiflung in den Läden. Mit professioneller Logistik setzen sie dem Handel zu und missbrauchen ein System, das eigentlich umweltfreundlich sein sollte. Welche Auswirkungen das auf den Handel hat und wie sich Akteure wehren, erfuhren unsere Leser in diesem Artikel.

Platz 4: Ex-Chef von Beckers Bester – „Mein Lebenstraum war gescheitert. Es war brutal.“

Ein Generationswechsel in der Chefetage kann frischen Wind bringen – oder auf Widerstand treffen. In diesem Interview sprachen wir mit Sebastian Koeppel von Beckers Bester, der trotz wirtschaftlichen Erfolgs seinen Lebenstraum aufgeben musste.

Platz 5: Milchgetränke und Kaffeespezialitäten to go – warum Arla auf alles außer Dosen setzt

Milchgetränke und Kaffeespezialitäten to go sind 2024 ein wachsender Markt – doch Arla schwimmt gegen den Strom. Während andere auf Dosen setzen, verfolgt das Unternehmen einen nachhaltigen Ansatz und investiert in Alternativen. Warum das nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll ist, beleuchtete unser fünftbeliebtester Heftbeitrag des Jahres.

