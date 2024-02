Der Spirituosenhersteller Underberg ist seit 177 Jahren ein unabhängiges Familienunternehmen und bekannt für seinen gleichnamigen Magenbitter aus Kräutern. Seit 1981 prägt Christiane Underberg das Rheinberger Unternehmen entscheidend mit. Nun hat die 84-Jährige ihre Position als Vize-Aufsichtsratschefin der Semper Idem Underberg AG abgegeben.

Nachfolger ist ihr Enkel Ludwig Ruder. Der 32-Jährige arbeitet als Unternehmensberater bei der Boston Consulting Group in Zürich. Zuvor war er zwei Jahre für die Beratungsgesellschaft in New York tätig. Mit Ruder zieht die sechste Generation des Familienunternehmens in den Aufsichtsrat ein. Dort sitzt weiterhin dessen Mutter Hubertine Underberg-Ruder. Die 61-Jährige ist zugleich Präsidentin des Verwaltungsrats der Schweizer Muttergesellschaft. 2019 war mit Moritz Underberg bereits ein Vertreter der sechsten Generation in den Vorstand eingetreten. Im August 2021 hatte der designierte Firmenchef das Unternehmen jedoch überraschend verlassen.

Bereits vor der Jahrtausendwende prägte Christiane Underberg den mittlerweile weitverbreiteten Begriff „enkelfähig“, um das Thema Nachhaltigkeit in Verbindung mit Langfristigkeit anschaulich und mit Blick auf die menschliche Perspektive zu benennen.