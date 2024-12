LP-Rückblick 2024 Diese fünf Handels-News bewegten unsere Leser am meisten Beitrag teilen Am Ende eines ereignisreichen Jahres lohnt sich ein Blick zurück: Diesmal schauen wir uns die Nachrichten aus dem Handel genauer an. Welche Schlagzeilen haben die Leser bewegt? Welche sorgten für Diskussionen? Hier sind die fünf Handelsmeldungen, die bei unseren Lesern besonders großes Interesse geweckt haben. Mittwoch, 18. Dezember 2024, 10:50 Uhr Theresa Kalmer

Jahresrückblick 2024: Unsere aufmerksamkeitsstärksten Nachrichten aus dem Handel auf einem Blick. Bildquelle: Too Good to Go, Lidl, J.J. Darboven, Guido Gegg, Peter Eilers