Erzeugergenossenschaft - Landgard verlängert Vertrag mit Vorstandschef Mans

Landgard setzt auf Kontinuität:

Vertragsverlängerung mit CEO Oliver Mans.

Bildquelle: Landgard

Die Erzeugergenossenschaft Landgard hat den Vertrag mit ihrem Vorstandschef Oliver Mans verlängert. Dies teilte das Unternehmen mit. Der Aufsichtsrat habe die Entscheidung in seiner Sitzung am 12. Dezember 2024 einstimmig getroffen.

Mans führt seit Oktober 2022 als Vorstandschef die Geschäfte der Genossenschaft. Seit Anfang Dezember 2024 bildet er gemeinsam mit Moritz Krannich den nun zweiköpfigen Vorstand des Unternehmens. „Mit dieser Entscheidung stellen wir die Weichen für Stabilität und Verlässlichkeit in der Unternehmensführung, insbesondere in einer wirtschaftlich herausfordernden Zeit“, zitierte Landgard den Aufsichtsratsvorsitzenden Bert Schmitz in der Mitteilung.

Fokus auf langfristiges Wachstum

Das Unternehmen entwickelt nach eigenen Angaben derzeit eine neue Strategie, die es Strategie 2030+ nennt. Die Umsetzung dieser Strategie soll im zweiten Quartal 2025 beginnen. Landgard will damit langfristiges Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit sicherstellen.

Die Erzeugergenossenschaft mit Sitz in Straelen-Herongen gehört nach eigenen Angaben zu den größten europäischen Vermarktungsorganisationen für Blumen, Pflanzen, Obst und Gemüse. Das Unternehmen erzielt laut der Mitteilung einen Jahresumsatz von mehr als 1,9 Milliarden Euro und beschäftigt mehr als 2.600 Mitarbeiter. Die Genossenschaft betreibt 29 Cash & Carry-Märkte in Deutschland und im Ausland. Landgard beliefert zudem Baumarktketten, den Lebensmitteleinzelhandel und Gartenfachmärkte.