Veronika Rost bringt den Angaben zufolge eine umfangreiche Erfahrung von mehr als 25 Jahren in den Bereichen Transformation, Strategie, Produktentwicklung, Marketing und Vertrieb von Markenartikeln mit. Ihre Tätigkeiten umfassten globale Verantwortungsbereiche in verschiedenen Industrien, darunter zuletzt die Position als General Manager bei Estée Lauder Companies. Frühere Stationen ihrer Karriere umfassten Positionen als Geschäftsführerin bei Coty und Diageo in der DACH-Region.

Unter der neuen Leitung werde man den Kurs, den Markus Essing in Richtung einer rauchfreien Zukunft mit schadstoffreduzierten Produkten eingeschlagen hat, weiterverfolgen, hieß es. Seit Anfang 2018 war Essing maßgeblich für die Unternehmensumgestaltung in Deutschland und Österreich verantwortlich.