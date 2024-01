Die Geschäftsfelder Marketing & Vertrieb sowie Produktion Käse werden von dem geschäftsführenden Gesellschafter Robert Hofmeister nach einer umfangreichen Neustrukturierung übernommen. Die Champignon-Hofmeister Sales GmbH & Co. KG hat ihren Geschäftsbetrieb zum 1. Januar 2024 aufgenommen. Sie übernahm damit die Vertriebstätigkeit für Kunden der Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG sowie der Hofmeister Käsewerk GmbH & Co. KG.

Elsfeld war seit 1999 als Geschäftsführer für Vertrieb und Marketing in der Unternehmensgruppe tätig und übernahm ab 2011 auch die Verantwortung für den Bereich Produktion Käse. Nach 24 Jahren verlässt er das Allgäuer Unternehmen, um sich aus dem operativen Geschäft zurückzuziehen.