Deutschland/Belgien

Tetra Pak baut Recyclinganlage

Tetra Pak und Yellow Dreams investieren 3 Millionen Euro in eine neue Recyclinganlage für Getränkekartons in Ittervoort. Die Anlage soll ab 2025 jährlich 20.000 Tonnen verarbeiten. Das Unternehmen will damit die Recyclingkapazitäten in der Benelux-Region und Deutschland deutlich erweitern.