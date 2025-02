Niederlande/Schweiz

Elsa Group verkauft Tofu-Hersteller Sofine

Die niederländische Tofu-Firma Sofine wechselt den Besitzer. The New Originals Company übernimmt den Hersteller von Fleischersatzprodukten von der Elsa Group. Alle 100 Mitarbeiter am Standort Landgraaf behalten ihre Jobs.