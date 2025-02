Auch Fußball-EM half nicht - Bierabsatz in Deutschland fällt auf historischen Tiefstand

Großbritannien

Aldi verkauft 400.000 Überraschungstüten in Großbritannien

Der Discounter Aldi hat in Großbritannien seit Februar 2023 viele Lebensmittel kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums über die App Too Good to Go verkauft. Die Kunden sparten dabei rund 8 Millionen britische Pfund. Das Unternehmen will seine Lebensmittelabfälle bis 2030 um 90 Prozent reduzieren.