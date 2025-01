Die Krombacher Gruppe mit Sitz in Krombach in Nordrhein-Westfalen zählt zu den größten Brauereien Deutschlands. Bildquelle: Krombacher

Der Bierabsatz der Krombacher Gruppe ist im Jahr 2024 um 1,4 Prozent auf 5,935 Millionen Hektoliter gesunken. Der Gesamtausstoß der Gruppe, zu der auch die Marken Schweppes, Orangina und Dr Pepper gehören, ging um 0,8 Prozent auf 7,570 Millionen Hektoliter zurück, wie das Unternehmen mitteilte.

Die Dachmarke Krombacher setzte 5,675 Millionen Hektoliter ab, ein Minus von 1,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Flaggschiffprodukt Krombacher Pils verzeichnete dabei einen Rückgang um 2,3 Prozent auf 4,146 Millionen Hektoliter. Positiv entwickelten sich nach Unternehmensangaben die alkoholfreien Produkte Krombacher Spezi und Krombacher’s Fassbrause.

Die alkoholfreien Getränke der Marken Schweppes, Orangina und Dr Pepper wuchsen um 1,7 Prozent auf 1,635 Millionen Hektoliter. Der Anteil der alkoholfreien Getränke am Gesamtausstoß der Gruppe beträgt damit rund 40 Prozent. „Wir hatten im Jahr 2024 mit vielfältigen Herausforderungen zu kämpfen“, erklärte Hendrik Kuhn, Vertriebsdirektor Handel Krombacher und Geschäftsführer Schweppes Deutschland. Das gedämpfte Konsumklima und ein verregnetes Frühjahr hätten das Ergebnis beeinflusst.

Krombacher plant Millionen-Investition in Abfüllanlagen

Der Umsatz der Krombacher Gruppe sank im Jahr 2024 um 0,7 Prozent auf 944,5 Millionen Euro. Die Dachmarke Krombacher verzeichnete dabei einen Umsatzrückgang um 1,1 Prozent auf 729,8 Millionen Euro. Das Geschäft mit den Marken Schweppes, Orangina und Dr Pepper wuchs um 1,6 Prozent auf 189,1 Millionen Euro.

Krombacher kündigte das größte Investitionsprogramm in der Geschichte der Brauerei an. In den kommenden sechs Jahren will das Unternehmen mehr als 100 Millionen Euro in den Umbau und die Erneuerung der Abfüllanlagen in Krombach investieren. „Wir gehen unseren Weg der Transformation von der klassischen Brauerei zu einem umfassenden Getränkeanbieter konsequent weiter“, teilte Kuhn mit.

Nachfrage nach Schweppes-Getränken zieht an

Besonders erfolgreich entwickelte sich laut Unternehmensangaben das Geschäft mit Schweppes. Die Marke profitierte dabei vom Trend zu niedrig alkoholhaltigen Aperitif-Mixgetränken. Schweppes White Peach und das 2024 neu eingeführte Schweppes Pomegranate hätten sich sehr gut im Markt entwickelt. Auch der Konsum von Schweppes-Produkten ohne Alkohol steige.

Die Premium-Limonade Orangina erzielte nach Angaben von Krombacher ein stabiles Ergebnis. Die Marke Dr Pepper wuchs um 5,2 Prozent auf 118.000 Hektoliter. Krombacher bezeichnete Dr Pepper als älteste Softdrink-Marke der Welt.