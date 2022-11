Fischerei Özdemir will nachhaltigeren Fischfang

Bundesagrarminister Cem Özdemir (Foto) will sich gemeinsam mit der Branche für nachhaltigeren und umweltgerechteren Fischfang in der Nord- und Ostsee einsetzen. „Nur stabile Fischbestände in einem guten biologischen Zustand können auch wieder maßvoll befischt werden“, sagte Özdemir.