EHI-Befragung: SB-Kassen werden beliebter

Die soziale Distanz, die das Coronavirus von den Kunden abverlangt, verändert das Verhalten an der Kasse. Eine aktuelle Befragung von Pospulse in Zusammenarbeit mit dem EHI zeigt, dass Selbstbedienungskassen in Corona-Zeiten immer beliebter werden.

Rund 80 Prozent der aktuell Befragten haben stationäre Self-Checkout-Kassen oder mobile Selfscanning-Systeme bereits wahrgenommen und sogar 60 Prozent wünschen sich mehr dieser Kassen. Vorteile werden in kürzeren Wartezeiten, einer selbst bestimmten Geschwindigkeit am POS sowie in einer einfachen Bedienung und Bezahlung gesehen. Vor der Corona-Pandemie gaben knapp 40 Prozent der Befragten an, SB-Kassen oder sogar kassenlose Checkouts gegenüber bedienten Kassen zu bevorzugen. In Pandemiezeiten erhöht sich ihr Anteil signifikant. Als Hauptargument gilt nun den Kontakt zu anderen Menschen und das Anfassen von Kassenband und Warentrenner vermeiden zu können.

