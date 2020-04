Thüringer Waldquell: Stabile Entwicklung

Die Thüringer Waldquell GmbH behauptet sich auf dem Markt für Erfrischungsgetränke. Der Absatz an Mineralwasser sowie der Traditionsmarke Vita Cola habe sich im vergangenen Jahr auf dem Niveau des Rekordsommers 2018 stabilisiert, teilte das Unternehmen am Donnerstag an seinem Sitz in Schmalkalden mit.