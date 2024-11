Tarifabschluss in Berlin-West Süßwarenindustrie erhöht Löhne um 7,5 Prozent Beitrag teilen Die Beschäftigten der Süßwarenindustrie in Berlin-West erhalten in den kommenden zwei Jahren 7,5 Prozent mehr Lohn. Der Tarifabschluss sieht zudem eine Inflationsausgleichsprämie von 600 Euro vor. Auch Auszubildende profitieren von der Einigung. Freitag, 22. November 2024, 08:43 Uhr Theresa Kalmer

Der BDSI und die NGG haben am 21.11.2024 in der dritten Verhandlungsrunde nun auch einen Tarifabschluss für die Beschäftigten in der Süßwarenindustrie im Tarifgebiet Berlin-West erzielt. Bildquelle: Getty Images