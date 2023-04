Die neue Antersdorfer Mühle in Simbach am Inn ist eröffnet und wie ihre Vorgängerin, die 2016 einem Hochwasser zum Opfer fiel, eine Bio-Mühle - und zwar nach eigenen Angaben die modernste Europas.

Investiert wurde ein zweistelliger Millionenbetrag. Das 1884 gegründete Unternehmen stellte bereits in den 1970er Jahren komplett auf Bio um. Neuer Standort ist im Gewerbegebiet. „Wir setzen Maßstäbe in punkto zukunftsweisende Vermahlungstechnik und Nachhaltigkeit“, betont Inhaber Johann Priemeier. „Neben der Produktion für andere Hersteller und der Belieferung des Bio-Fachhandels mit unserer eigenen Marke Antersdorfer öffnen wir uns auch für den Lebensmitteleinzelhandel. Wir bieten ein modernes Packaging beliefern bereits Edeka-Händler in der Region und stehen mit weiteren Vollsortimentern in Verhandlungen über eine Listung.“

Die Produktpalette umfasst klassische Mühlenprodukte, aber auch Innovationen im Bereich Ei-Ersatz und Fertiggerichte. Rund 250 Landwirte aus dem Umkreis beliefern die Mühle. Verarbeitet werden alle Getreidearten, die ein Bio-Landwirt in der mehrjährigen Fruchtfolge produziert: Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Mais, Hirse, Buchweizen sowie Hülsenfrüchte. Vorrangig produziert werden Mehle und Flocken, die in Großgebinden abgefüllt, verpackt und ausgeliefert werden. Außerdem erfolgt am Standort die Reinigung von verzehrfähigen Saaten, wie Sonnenblumenkernen, Leinsamen oder Sesam. 72 Silozellen schaffen eine Lagerkapazität von 8.500 Tonnen. Das Gebäude hat eine Grundfläche von circa 4.200 Quadratmetern. Die gesamte Grundstücksfläche erstreckt sich auf rund 14.000 Quadratmeter. Im Vollbetrieb verarbeiten 25 Mitarbeiter im Schichtbetrieb jährlich Biogetreide von bis zu 15.000 Hektar landwirtschaftlicher Anbaufläche.