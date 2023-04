Neuschl tritt die Nachfolge von Bernhard Loch an, der nach 26 Jahren als Geschäftsführer und insgesamt 48 Jahren Betriebszugehörigkeit in den Ruhestand geht. Der neue Geschäftsführer verfügt über langjährige Erfahrungen in der Lebensmittelindustrie. Er wechselte von der Deutschen See, wo er 24 Jahre lang tätig war, zuletzt als Chief Financial Officer in Bremerhaven, zu AVO. Hier wird der Diplomkaufmann die kaufmännische Leitung und damit die Themenfelder Betriebsleitung, Personalwesen, IT, Einkauf, Rechnungswesen und Controlling verantworten.