Das Unternehmen spürte eine deutliche Konsumzurückhaltung und spricht auch aktuell noch von einer angespannten Wirtschaftslage. Während der Umsatz der Naturkosmetik um rund fünf Prozent auf 326,4 Millionen Euro zurückging, wuchs der Umsatz mit Arzneimitteln um sieben Prozent auf 87,4 Millionen Euro. Rund die Hälfte des Umsatzes entfällt auf die DACH-Region, die jedoch 2022 über beide Geschäftsfelder einen Umsatzrückgang von 5,2 Prozent hinnehmen musste, während die übrigen Regionen ohne DACH und Frankreich um 3,1 Prozent zulegten.

An seinem französischen Standort produziert Weleda seit diesem Monat keine industriell hergestellten Arzneimittel mehr und hat dort 129 Stellen abgebaut. Die Restrukturierung der Arzneimittelsparte in Frankreich war zusammen mit dem Umsatzrückgang der Naturkosmetiksparte und inflationsbedingten Kostensteigerungen der Hauptgrund für den Rückgang des konsolidierten Betriebsergebnisses (EBIT) von 13,3 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2021 auf -3,3 Millionen Euro im Jahr 2022. Das Nettofinanzvermögen verringerte sich um 36 Millionen Euro auf 33 Millionen Euro, hauptsächlich durch den Rückgang des operativen Cashflows sowie hohe Investitionen in das neue Logistikzentrum mit Hochregallager für 17.500 Paletten am deutschen Standort in Schwäbisch Gmünd.

Thomas Jorberg hat im März 2023 die Position des Vorsitzenden (Executive Chair) der bislang dreiköpfigen Geschäftsleitung von Weleda übernommen, zunächst für zwei Jahre, solange die Rekrutierung und Einarbeitung eines CEO andauern. Der gelernte Bankkaufmann und Diplom-Ökonom war von 1993 bis 2022 Mitglied im Vorstand der GLS-Bank und 2021 „European Banker of the Year“.