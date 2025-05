Lidl kündigt die größte Preissenkung seiner Geschichte an. Der Discounter will mehr als 500 Artikel bis zu 35 Prozent günstiger machen. Konkurrent Aldi reagiert bereits mit ähnlichen Plänen.

Friedrich Fuchs, Deutschlandchef von Lidl, geht in die Preisoffensive gegen den Konkurrenten Aldi. Bildquelle: Lidl Deutschland

Der Discounter Lidl hat die größte Preissenkung seiner Unternehmensgeschichte angekündigt. Der Lebensmitteleinzelhändler will mehr als 500 Artikel dauerhaft im Preis senken, teilte das Unternehmen mit. Die Preissenkungen betreffen nahezu alle Warengruppen und sollen regional bis zu 35 Prozent betragen. Damit reagiert Lidl nach eigenen Angaben auf die anhaltend hohe Belastung der Haushalte durch gestiegene Lebenshaltungskosten.

„Mit der größten Preissenkung aller Zeiten entlasten wir unsere Kunden spürbar und setzen ein klares Signal in der Branche“, zitierte das Unternehmen den Geschäftsleitungsvorsitzenden Friedrich Fuchs in der Mitteilung. Nach eigenen Angaben hat Lidl in diesem Jahr bereits insgesamt mehr als 1.500 Artikel im Preis reduziert. „Wir haben als erster Lebensmitteleinzelhändler im Markt konkret gezeigt, was Verantwortung bedeutet: Handeln statt Reden. Dass weitere Lebensmitteleinzelhändler nun nachziehen wollen, zeigt, dass unsere Initiative den Markt positiv beeinflusst“, so Fuchs.

Der Discounter betonte, dass es sich um eine strategische Entscheidung mit langfristiger Wirkung handele und nicht um eine Werbeaktion. Den Angaben zufolge will das Unternehmen Kostensenkungen direkt an die Kunden weitergeben, ohne Abstriche bei der Produktqualität zu machen. Lidl verwies darauf, dass der Händler zuletzt bereits den Preis für Butter auf unter zwei Euro gesenkt habe. „Diese Preissenkungen sind Teil einer langfristigen, strategischen Entscheidung von Lidl“, erklärte Fuchs in der Mitteilung.

Aldi kündigt Preissenkungen an

Die Preissenkungen haben bereits Auswirkungen auf den Wettbewerb. Der Discounter Aldi kündigte an, in den kommenden Wochen ebenfalls hunderte Artikel dauerhaft im Preis zu senken. Nach eigenen Angaben hat Aldi in diesem Jahr bereits rund 1.000 Artikel im Preis reduziert. „Das ist keine Werbung. Das ist unsere DNA. Das ist unser Unternehmenszweck“, teilte Swen Gallina, Sprecher des Verwaltungsrats von Aldi Süd, mit.

Lidl begleitet die Preissenkungen mit einer Werbekampagne, die erstmals vor dem DFB-Pokalfinale ausgestrahlt wurde. Die Kampagne steht unter dem Motto „Einigkeit im Preis und Kaufkraft“. Für den Werbespot hat das Unternehmen die Sängerin Sarah Connor engagiert. „Eigentlich habe ich mir geschworen, nie wieder die Hymne zu singen“, zitierte das Unternehmen die Sängerin in der Mitteilung.