Handwerk hat goldenen Boden, heißt es. Doch was die Backwarenabteilungen in Supermärkten betrifft, so brauchen auch die besten noch eine Brezel – die LP-Auszeichnung für die beste Abteilung 2023.

Wo sind sie, die besten Bäckertheken im Land? Die LP ruft erneut zur Zertifizierung „Beste Backwarenabteilung“ auf. Gesucht werden die besten Bäckertheken im Markt und in der Vorkassenzone (aber nur eigene). Gesucht werden die besten Konzepte einer Backwarenabteilung in Selbstbedienung. Gesucht werden die Backwarenabteilungen, die eine Kombination aus beidem sind.

Es wird in den Kategorien

Backwaren in Bedienung Backwaren in Selbstbedienung und Backwaren in Bedienung & Selbstbedienung zertifiziert.

Warum Sie mitmachen sollten? Das erklärt am besten einer der Gewinner aus dem vergangenen Jahr. Rocco Capurso, Inhaber Remstalmarkt und Gewinner in Gold in der Kategorie Backwaren in Bedienung: „Ein Wettbewerb ist immer eine gute Sache. Erstens bringt er die Abteilung voran und als Markt nimmt man sich mit der Bewerbung ja auch eine Menge vor, um besser zu werden, und das ging bei unserer Bäckereiabteilung bestens auf.“

Jetzt bewerben Füllen Sie hier den Bewerbungsbogen online aus und laden Sie ausgewählte Fotos hoch. Hochglanz-Bewerbungsmappen sind nicht erforderlich. Ausgezeichnet wird in Gold, Silber und Bronze. Zum Bewerbungsbogen

So funktioniert der Wettbewerb

Online und obenstehend befindet sich der Fragebogen. Beantworten Sie die Fragen und laden anschließend Fotos hoch. Hochglanz-Bewerbungsmappen sind nicht nötig. Nach Bewerbungsende werden die eingereichten Unterlagen der Kategorie zugeordnet, die Zahlen übernommen und verglichen. Heraus kommen die Nominierten, die in der Praxis von den Testern anonym besucht und nach vorgegebenen Kriterien bewertet werden.

Das Endergebnis ergibt sich aus den eingereichten Zahlen und der Bewertung des Vor-Ort-Besuchs. Für beide Teile gibt es Punkte, die zur Brezel führen. In allen Kategorien gibt es Gold, Silber und Bronze. Mit den Zertifikaten wird die Arbeit der Teams im Markt gewürdigt, und mit dem Zertifikat können die Märkte ihre Kundschaft auf die Auszeichnung aufmerksam machen. So gesehen gibt es nur Gewinner. Grund genug, sich zu bewerben. Viel Erfolg!