Die Nacht war kurz beim Supermarkt des Jahres 2025, die Feier um so länger. Mehr als 400 Preisträger, Nominierte, Händler mit ihren Teams, Sponsoren und ihre Crew, aber auch das Team der Lebensmittel Praxis und ihre Kollegen aus dem Landwirtschaftsverlag feierten in der Grand Hall der Zeche Zollverein Essen.

Spannende Gespräche führten die Teilnehmer beim Supermarkt des Jahres 2025 in Essen. Bildquelle: Manuel Glasfort

Los ging es schon am Mittwochabend mit einem Essen, bei dem sich Sponsoren und Händler austauschen konnten. Der Donnerstag war dann dicht gepackt in der Grand Hall der Essener Zeche Zollverein. In zwei Räumen tagte die Fachjury, „grillte“ Marktverantwortliche oder Inhaber auf der Suche nach den Preisträgern für den Supermarkt des Jahres in vier Kategorien. Das Kongressprogramm bot derweil meinungsstarke Diskussionen über die Bürokratie in Deutschland oder Öffnungszeiten. Gab aber auch praktische Anstöße, wie Händler über Social Media oder Retail Media wachsen können.

Die Preisverleihung, in diesem Jahr moderiert von Chefredakteur Hendrik Varnholt und Redakteurin Bettina Röttig, war wie immer der emotionale Höhepunkt. Jubel, Tränen und Freudenschreie der Marktteams inklusive. Welche Märkte sich durchsetzen konnten, lesen Sie hier. Und auch wer leider nicht auf dem Treppchen gelandet war, der feierte mit: Schließlich gehören die 12 Teams zu den besten Supermärkten in Deutschland.

Erstmals gab es in diesem Rahmen eine Live-Schalte zu den Teams, die in den Märkten gebannt den Live-Stream der Veranstaltung verfolgten – ein Gänsehautmoment.

Hier beispielhaft einige Zitate von Händlern und Sponsoren zur Veranstaltung:

„Mein erster Besuch beim Supermarkt des Jahres hat mich total positiv überrascht. Tagsüber war ich als Nominierter natürlich angespannt, aber die ganzen zwei Tage boten eine mega Veranstaltung. Lob an alle Beteiligten. Das Team ist sehr happy. Die Glasvitrine für die Auszeichnung ist schon vorbereitet.“

Anton Rieger, Marktleiter Edeka Center, Penzberg (Gewinner Supermarkt des Jahres)

„Super spannend! Es war eine ganz tolle Erfahrung, zu sehen, was in der Branche los ist. Auch der Kongress bot interessante Inhalte, gerade der politische Teil wo es etwas heiß herging. Auch wenn wir nicht gewonnen haben: Es ist eine große Ehre so weit gekommen zu sein. Wir werden es auf jeden Fall nochmal versuchen.“

Thilo Emmenlauer, Hausleiter, Kaufland Ravensburg

„Der diesjährige Supermarkt des Jahres bot genussvolle Gespräche in kollegialer Atmosphäre auf höchstem Niveau.“

Robert Zerres, Geschäftsführung Zerres, Bremen

„Als einziger Markt aus dem Osten ist die Nominierung für uns ein voller Erfolg. Wir haben die Weichen gestellt für 2027. Da wollen wir es nochmal versuchen.“

Steffen Kärst, Marktleiter, Rewe-Center Jena, Jena