Für seine Erstellung hat sich Nutrition Hub, Deutschlands größtes Netzwerk für Ernährung, erstmals mit dem Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) zusammengeschlossen und über 100 Experten befragt. Die Kernbotschaft laut Presseinformation: Bewusstes Essen wird zum Megatrend in der Ernährung.

71 Prozent der befragten Ernährungsprofis sehen in der klimafreundlichen und nachhaltigen Ernährung die wichtigste und unumkehrbare Entwicklung dieser Dekade. Das Thema macht sich dem Report zufolge vor allem in drei Bereichen bemerkbar. Zum einen steigt die Zahl der wissenschaftlichen Arbeiten und Forschungsprojekte zu diesem Komplex stark an. Weiterhin bewerten Verbraucher heute bei Ernährungsentscheidungen die Aspekte Regionalität und Nachhaltigkeit höher als die Gesundheit. Schließlich findet in der Gemeinschaftsverpflegung ein Umdenken hin zu mehr Nachhaltigkeit statt.

Die pflanzenbasierte Ernährung wächst laut Trendreport stark an. Immer mehr Menschen, darunter auch viele Verantwortliche in Groß- und Schulküchen sowie Mensen, entscheiden sich für pflanzenbasiertes Essen. Ebenso beschleunigt die Corona-Pandemie die Zunahme der digitalen Angebote in der ernährungspräventiven und -therapeutischen Beratung.