Bundesverwaltungsgericht entscheidet Wurstpelle darf nicht in Gewichtsangaben enthalten sein Beitrag teilen Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass bei verpackter Wurst nur das Gewicht der essbaren Teile angegeben werden darf. Hüllen und Clips dürfen nicht mitgerechnet werden. Die Entscheidung betrifft Wurstproduzenten in ganz Deutschland. Mittwoch, 07. Mai 2025, 08:37 Uhr Manuel Glasfort (mit dpa)

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat ein Urteil gefällt, das Wurstproduzenten in ganz Deutschland betrifft. Die Pelle darf demnach nicht in der Gewichtsangabe enthalten sein. Bildquelle: Getty Images