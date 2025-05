Fleischbranche - Wurstspezialist Wolf beruft Matthias Gaida in die Geschäftsführung

Der Fleisch- und Wursthersteller Wolf verstärkt seine Geschäftsführung mit Matthias Gaida (Foto, rechts) für die Bereiche Vertrieb und Marketing. Der 53-jährige Branchenexperte kommt von der Zur-Mühlen-Gruppe. Das hundertjährige Familienunternehmen will seine Vertriebsaktivitäten im In- und Ausland ausbauen.

Hannes Hauser (links) und Matthias Gaida (rechts) gestalten gemeinsam die vertrieblichen Aktivitäten

der Wolf Firmengruppe.

Der Lebensmittelhersteller Wolf hat Matthias Gaida in die Geschäftsführung berufen. Gaida verantwortet seit dem 1. Mai 2025 gemeinsam mit Hannes Hauser den Vertrieb und das Marketing des Unternehmens, wie Wolf mitteilte. Der 53-Jährige arbeitete zuvor in führenden Positionen bei der Zur-Mühlen-Gruppe für die Marke Gutfried sowie bei The Family Butchers.

„Wir freuen uns, mit Matthias Gaida einen ausgewiesenen Branchenexperten an Bord zu haben, der unsere Expansionsziele mit frischen Ideen und fundiertem Know-how vorantreiben wird“, erklärte Inhaber Christian Wolf in der Mitteilung.

Das Familienunternehmen will nach eigenen Angaben seine Vertriebsaktivitäten im In- und Ausland ausbauen. Wolf produziert an den Standorten Schwandorf, Nürnberg und Schmölln Lebensmittel. Das Unternehmen feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Die Firmengruppe befindet sich in der vierten Generation in Familienhand.