Verbandswechsel - Kim Cheng führt Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuss

Stefanie Sabet (links) wechselt zum Bauernverband und übergibt die Geschäftsführung der ANG an Kim Cheng (rechts). Bildquelle: Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuss

Die Arbeitgebervereinigung Nahrung und Genuss (ANG) bekommt eine neue Hauptgeschäftsführerin. Kim Cheng übernimmt zum 1. Juli 2025 die Leitung des Verbands, wie die ANG mitteilte. Sie folgt auf Stefanie Sabet, die zum Deutschen Bauernverband wechselt.

Kim Cheng war bis zum Sommer vergangenen Jahres Geschäftsführerin des Deutschen Verpackungsinstituts (DVI). Die Juristin wurde auf der Mitgliederversammlung der ANG vorgestellt.

Sabet führte die Arbeitgebervereinigung seit 2018. Sie hatte die Position in Personalunion mit der Geschäftsführung der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie inne. Diese Doppelfunktion wird auch Cheng übernehmen, wie der Verband bekannt gab.

„Frau Sabets Fachwissen, umfangreiches Netzwerk und unermüdliches Engagement haben in den letzten acht Jahren unseren Verband erfolgreich gestärkt“, zitierte die Arbeitgebervereinigung ihren Präsidenten Ralf Hengels. Die scheidende Hauptgeschäftsführerin habe die Zusammenführung der Verbändeinteressen in der Ernährungsindustrie vorangetrieben und die Vernetzung am Standort Berlin ausgebaut.

Die Nachfolgerin Cheng bezeichnete Hengels laut der Mitteilung als „erfahrene Verbandsexpertin mit einem breiten Netzwerk“.