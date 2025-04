Biermarkt schrumpft Deutsche Brauereien exportieren weniger Bier Beitrag teilen Der Export von deutschem Bier ist in den vergangenen zehn Jahren um 6 Prozent gesunken. Noch stärker ging der Absatz im Inland zurück. Die Zahl der Brauereien in Deutschland sinkt seit 2019 kontinuierlich. Dienstag, 22. April 2025, 07:12 Uhr Theresa Kalmer

Am 23. April ist der Tag des deutschen Bieres: Doch nicht nur in Deutschland geht der Bierabsatz seit Jahren zurück, auch im Ausland ist deutsches Bier nicht mehr so gefragt wie noch vor zehn Jahren. Bildquelle: Getty Images