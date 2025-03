Käserei im Generationenwechsel - Champignon-Hofmeister erweitert Geschäftsführung

Dr. Johannes Hofmeister (links) und Markus Hofmeister (rechts) treten in die Geschäftsführung der Käserei Champignon-Hofmeister ein. Bildquelle: Andi Mayr

Der Käsehersteller Champignon-Hofmeister hat eine umfassende Neuausrichtung seiner Geschäftsführung angekündigt. Ab April 2025 werden die beiden Brüder Markus Hofmeister und Johannes Hofmeister in die Geschäftsführung des Familienunternehmens eintreten, wie das Unternehmen mitteilte.

Markus Hofmeister wird künftig die Bereiche Produktion und Technik verantworten, während sein Bruder Johannes Hofmeister für Marketing und Vertrieb zuständig sein wird. Die beiden neuen Geschäftsführer ergänzen ihren Vater Robert Hofmeister, der als Vorstandsvorsitzender an der Spitze des Unternehmens steht, sowie Peter Hanrieder, der als Finanzchef fungiert.

Karrieren bisher außerhalb des Familienunternehmens

Die beiden neuen Geschäftsführer haben ihre Karrieren bislang außerhalb des Familienunternehmens aufgebaut. Markus Hofmeister war nach Angaben des Unternehmens zuvor in mehreren Technologieunternehmen tätig. Johannes Hofmeister bringt den Angaben zufolge Erfahrungen aus der Unternehmensberatung mit.

Das neue Führungsquartett will das Unternehmen in den kommenden Jahren weiterentwickeln. „Wir fokussieren die Erschließung neuer Märkte sowohl im Käse als auch im Pulver, die Entwicklung innovativer Produkte und die Sicherstellung höchster Qualitätsstandards“, zitierte das Unternehmen Robert Hofmeister in der Mitteilung. „Jede Entscheidung, die wir heute treffen, müssen wir auch in 20 Jahren noch verantworten können“, erklärten die Brüder Hofmeister laut der Mitteilung.