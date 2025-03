Außergewöhnliche Partnerschaft: Prinzessin Madeleine (rechts) und Weleda unter CEO Tina Müller (links) bringen gemeinsam neue Multigenerationen-Marke Minlen auf den Markt. Bildquelle: Weleda AG

Der Naturkosmetikhersteller Weleda und die schwedische Prinzessin Madeleine Bernadotte entwickeln gemeinsam eine neue Hautpflegemarke für Kinder und Jugendliche. Die Produktlinie Minlen soll ab September 2025 zunächst in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Schweden erhältlich sein, wie Weleda mitteilte.

Die Produkte, darunter Gesichtscreme, Shampoo, Duschgel, Körperlotion, Lippenpflege und Körperöl, werden zu Preisen zwischen 10 und 30 Euro angeboten. Für 2026 plant das Unternehmen die Einführung von Sonnenschutzprodukten. Der Vertrieb soll über Weleda-Webshops, Parfümerien, Warenhäuser und ausgewählte E-Commerce-Plattformen erfolgen. In Skandinavien werden die Produkte auch in Apotheken erhältlich sein.

„Als Eltern haben wir die Verantwortung, unseren Kindern zu helfen, bewusste Entscheidungen in Bezug auf Hautpflegeprodukte zu treffen“, begründete Prinzessin Madeleine laut der Mitteilung ihr Engagement. Die dreifache Mutter verwies darauf, dass die Haut von Kindern besonders empfindlich sei und mit größter Sorgfalt behandelt werden müsse.

Weleda-Chefin Müller warnt vor schädlichen Inhaltsstoffen

Weleda-Vorstandschefin Tina Müller sieht in der neuen Marke eine Antwort auf einen bedenklichen Trend: „Inspiriert von Social Media verwenden Kinder und Jugendliche heute zunehmend für ihr Alter vollkommen ungeeignete Produkte, die Retinol und Säuren enthalten“, teilte Müller mit. Die neue Produktlinie enthalte stattdessen Inhaltsstoffe wie Leinblume, wilde Heidelbeere und Sanddorn.

Die erste öffentliche Präsentation der Marke soll am 28. März auf dem Summit „The Art of Beauty & Health“ in Düsseldorf stattfinden. Der Name Minlen ist nach Angaben des Unternehmens aus dem Schwedischen abgeleitet und setzt sich aus den Wörtern für „mein“ und „weich“ zusammen. Len ist zugleich der Kosename von Prinzessin Madeleine.