Niederlande

Heineken senkt Wasserverbrauch um 11 Prozent

Der niederländische Brauereikonzern Heineken hat seinen Wasserverbrauch deutlich reduziert. An 56 Standorten weltweit läuft ein Programm zur Steigerung der Wassereffizienz. Bis 2030 will der Konzern den Wasserverbrauch in wasserarmen Gebieten vollständig ausgleichen.