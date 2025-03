Dänemark

Bio-Eishersteller Hansens verkauft Mehrheit

Der Investmentfonds Den Sociale Kapitalfond übernimmt 60 Prozent der Anteile am dänischen Bio-Eishersteller Hansens. Das Unternehmen will seine Präsenz in Dänemark ausbauen und in Nachbarländer expandieren. Künftig sollen auch Mitarbeiter Anteile am Unternehmen erwerben können.