Nach sieben Jahren als General Manager für das JDE-Retailgeschäft in den Niederlanden wechselt John Brands in die DACH-Region. Am Verwaltungsstandort in Bremen wird er ab dem 1. November 2022 als General Manager für das Einzelhandelsgeschäft des Länderclusters verantwortlich sein, teilt das Unternehmen mit. Vor JDE war Brands für Procter & Gamble, die Boston Consulting Group und Coca-Cola tätig.

Brands zu seiner neuen Aufgabe: „Ich freue mich sehr darauf, mit unseren Teams in Bremen, Wien und Zürich zusammenzuarbeiten, um gemeinsam mehr Wertschöpfung für unsere Handelskunden zu generieren und unseren Konsumenten genussvolle Kaffeeerlebnisse zu bieten.“