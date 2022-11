Die Trockenheit habe große Herausforderungen in der Planung und Ausführung entlang der gesamten Supply Chain mit sich gebracht, so das Unternehmen. Um den perfekten Erntezeitpunkt zu treffen, habe man rund um die Uhr gearbeitet und 603.000 Tonnen Tomaten in Spitzenqualität verarbeitet.

„Dass wir nicht einfach nur zufriedenstellende, sondern exzellente Ergebnisse in der Qualität erreicht haben, bedeutet in einem Jahr wie diesem sehr viel mehr“, betont CEO Francesco Mutti. „Denn in über 120 Jahren in der Branche haben wir noch nie so hohe Gas- und Rohstoffpreise sowie eine dermaßen gravierende Wasserknappheit erlebt.“