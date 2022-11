Zum 1. Dezember vollzieht Reckitt, Hersteller von Reinigungsprodukten und Haushaltswaren, einen Führungswechsel im Geschäftsbereich Health. Jonas Glöckler (Foto, re.) wird Sales Director DACH und General Manager CHAT. Mahan Bolourchi (Foto, li.) verantwortet als Regional Director IBERIA den Geschäftsbereich Hygiene in der Region Spanien, Portugal und Israel.

Bolourchi kehrte im Oktober 2019 zurück zu Reckitt und übernahm den Vertrieb in der Geschäftseinheit Health für die Region DACH. „Zu ihren geschäftlichen Erfolgen zählt der Aufbau eines leistungsstarken und diversen Vertriebsteams, die Entwicklung einer klaren Vertriebsstrategie und die Förderung der Geschäftsbeziehung zu den Handelspartnern und Apothekern“, schreibt Reckitt.

Auf Mahan Bolourchi folgt Jonas Glöckler, der aktuell als Sales Director den Vertrieb der Andros Gruppe in Deutschland verantwortet. In den vergangenen Jahren habe er als Vertriebsführung bei CFP Brands und Danone Waters sowie in unterschiedlichen Funktionen im Bereich Marketing und Vertrieb bei Danone Dairy und Lego fundierte Erfahrungen gesammelt, heißt es.

Verantwortlich für den Vertrieb der Hygiene-Marken wie Air Wick, Calgon, Cilit Bang, Finish, Sagrotan sowie Vanish bleibt weiterhin Alexander Kern als Sales Director DACH Hygiene.