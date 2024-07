Der britische Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser plant eine umfassende Neuausrichtung. Das Unternehmen will sich auf Gesundheits- und Hygieneprodukte konzentrieren. Bis 2025 sollen mehrere bekannte Marken verkauft werden.

Der britische Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser (Marken: Sagrotan, Calgon, Finish etc.) stellt sich neu auf und strafft sein Portfolio. Wie Reckitt Benckiser mitteilt, will sich das Unternehmen künftig auf Gesundheits- und Hygieneprodukte konzentrieren und sich von mehreren Marken trennen.

Bis 2025 sollen die Haushaltspflegemarken Air Wick, Mortein, Calgon und Cillit Bang verkauft werden. Diese erzielten 2023 einen Nettoumsatz von 1,9 Milliarden Britische Pfund (2,26 Milliarden Euro). Auch für das Babynahrungsgeschäft Mead Johnson Nutrition mit den Marken Enfamil und Nutramigen prüft Reckitt strategische Optionen.

Der Konzern will sich künftig auf umsatzstarke Marken wie Mucinex, Strepsils, Gaviscon, Nurofen, Lysol, Dettol und Durex konzentrieren. Diese erzielten in den vergangenen fünf Jahren laut Unternehmen ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 7 Prozent.

Reckitt plant demnach zudem, seine Organisationsstruktur zu vereinfachen. Künftig wird es drei geografische Bereiche geben: Nordamerika, Europa und Schwellenländer. Zusätzlich soll die globale Organisation „Category“ Verbraucherwissen, Warengruppenexpertise und Innovation liefern.

Der Konzern will so unter anderem Managementebenen reduzieren, um schneller und effektiver zu agieren und Fixkosten zu senken. Dafür rechnet der Konzern mit einmaligen Restrukturierungskosten von rund 1 Milliarde Pfund. Sparen will der Konzern durch die Vereinfachung der Organisation, die stärkere Nutzung gemeinsam genutzter Dienste, geringere Investitionen, Automatisierung sowie den Einsatz von KI.

Die neue Organisationsstruktur soll zum 1. Januar 2025 in Kraft treten.

Der Bereich Category wird künftig von Ryan Dullea geleitet, seit 2019 bei Reckitt und aktuell Senior Vice President Selfcare Global Category. Für das Europa-Geschäft wird Eric Gilliot, derzeit Executive Vice President North America, verantwortlich zeichnen. Das Nord-Amerika-Geschäft wird laut Meldung Jerome Lemaire, aktuell Executive Vice President Category Development Hygiene, übernehmen, während Nitish Kapoor, Executive Vice President Fuel For Growth bei Reckitt, die Verantwortung für die Schwellenländer übernehmen wird.