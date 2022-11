Der bisherige Finanzchef Kees Kraijenoord (Foto) wird zum 1. April 2023 neuer CEO beim Geflügelfleischverarbeiter Plukon. Er tritt die Nachfolge von Peter Poortinga an, der seine Tätigkeit zum 31. März beendet.

Peter Poortinga habe dem Aufsichtsrat bereits am 1. April 2022 mitgeteilt, dass er nach 22 Jahren an der Spitze des Unternehmens von seiner derzeitigen Funktion als CEO zurücktreten möchte, heißt es in einer Mitteilung. Jetzt steht sein Nachfolger fest: Auf Empfehlung des Aufsichtsrats haben die Anteilseigner Kees Kraijenoord, den derzeitigen CFO des Unternehmens, zum 1. April 2023 zum CEO ernannt. Die Suche nach einem neuen CFO sei im Gange.

Dazu erklärte Kees Kraijenoord: „Wir wollen auch in Zukunft ein leistungsstarkes Unternehmen sein und verfügen über ein enormes Wachstumspotenzial in Europa. Unser Erfolg wird auch weiterhin auf unseren Konzepten, Innovationen, Nachhaltigkeitsinitiativen und der Transformation beruhen müssen. Wir werden auf dem soliden Fundament aufbauen, das unter Peters Führung gelegt wurde, um unsere Strategie umzusetzen und weiterhin Werte für alle unsere Interessengruppen zu schaffen. Dabei wollen wir mit unseren Kunden und Partnern zusammenarbeiten, um den europäischen Verbrauchern nachhaltig produzierte, zuverlässige und erschwingliche Proteine zu liefern.“