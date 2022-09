Laut Statistischem Bundesamt war der Anstieg von 33,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat erneut leicht rückläufig. Im Juni 2022 hatte die Veränderungsrate noch bei +33,9 Prozent gelegen, im Mai 2022 bei +35,6 Prozent. Im Vormonatsvergleich fielen die Preise im Juli 2022 um 0,8 Prozent.

Die Preise für pflanzliche Produkte erhöhten sich mit +25,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat etwas weniger stark als für tierische Erzeugnisse (+38,8 Prozent). Im Juni 2022 lag die Veränderungsrate für pflanzliche Erzeugnisse bei +35,7 Prozent und für tierische Erzeugnisse bei +32,7 Prozent.

Auch in diesem Monat lässt sich der Preisanstieg bei pflanzlichen Produkten vor allem auf die Getreidepreise zurückzuführen. So lag dieser im Juli 2022 um 53,2 Prozent über dem Vorjahresmonat, während im Juni 2022 noch eine Preissteigerung von 59,3 Prozent vorlag. So sanken die die Preise um 10,9 Prozent gegenüber dem Vormonat.

Die Erzeugerpreise für Obst lagen im Juli 2022 bei 6,3 Prozent und waren damit niedriger als vor einem Jahr. Auch die Preise vom Gemüse waren insgesamt rund 2,3 Prozent niedriger. Erzeugerpreise für Speisekartoffeln wurden in diesem Juli im Vergleich zum Juli 2021 um 33,1 Prozent teurer.

Besonders stark sind die Preise für tierische Erzeugnisse gestiegen. Diese lagen im Juli 2022 um 38,8 Prozent über den Preisen vom Juli 2021. So stieg der Milchpreis im Juli 2022 um 51,7 Prozent über dem Vorjahresmonat. Im Februar lag der Preis gegenüber dem Vorjahresmonat erstmals bei über 30 Prozent in diesem Jahr.

Für Tiere gab es im Juli 2022 einen Preisanstieg von 29,0 Prozent im Vergleich zum Juli 2021, während er im Juni 2022 noch bei 23,5 Prozent lag. Rinderpreise stiegen im Juli 2022 dabei um 27,4 Prozent und die der Schlachtschweine um 27,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Die Preise für Geflügel lagen im Juli 2022 um 37,7 Prozent höher als im Juli 2021. Dafür sorgte vor allem der Preisanstieg bei Hähnchen (+42,4 Prozent).