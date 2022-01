Mit der Übernahme des Vertriebs und der absatzfördernden Vermarktung der Marke Häagen-Dazs übernimmt Genuport eine Reihe von Premiumeissorten, darunter die ab März neu eingeführten Sorten „Duo Vanilla Hazelnut

& Caramel Crunch“ sowie „Duo Vanilla Brownie & Raspberry Crunch“. Nature Valley stellt derweil die weltweit führende Marke der „Better for You“-Riegel dar, gibt Genuport in seiner Pressemitteilung bekannt: Das Sortiment umfasst etwa glutenfreie Proteinriegel mit gerösteten Erdnüssen und verschiedene „Crunchy“-Müsliriegel aus Vollkorn-Haferflocken.

Fonzies, laut Genuport Italiens beliebtester Mais-Snack mit Käse, wird im ersten Quartal 2022 auch in Deutschland erhältlich sein: Der „Feel-good-Snack“ wird weder gebacken, noch frittiert und stattdessen mit echtem Käse und 100 Prozent Sonnenblumenöl hergestellt. Schon ab Januar werden zudem die „Pretzel Pieces“ der Marke Pretzel Pete in den Sortimenten ausgestellt - erhältlich sind die Brezelstückchen etwa in den Sorten „Honey Mustard & Onion“ und „Cinnamon Brown Sugar“.

Schließlich findet sich die französische Marke Bonne Maman Gebäcke in Genuports Portfolio wieder. Das Kekssortiment umfasst etwa die typisch französischen Butterkekse „Galettes fines“ und die klassischen „Madeleines“-Eierfeingebäcke.