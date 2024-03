General Mills und die DMK Group haben nach eigenen Angaben eine exklusive Partnerschaft für Häagen-Dazs-Produkte in Deutschland geschlossen. Diese sieht vor, dass das die DMK Group mit ihrer Business Unit DMK Ice Cream der alleinige Vertriebs- und Distributionspartner für die Marke auf dem deutschen Markt sein wird.

„Die DMK Group ist ein starker Partner, mit dem wir die Erfolgsgeschichte von Häagen-Dazs in Deutschland fortschreiben wollen“, betont Sergej Wegner, Market Manager Deutschland und Österreich bei General Mills. „Diese strategische Partnerschaft wird es uns ermöglichen, neue Wege auf dem deutschen Markt zu gehen und unsere Präsenz deutlich zu stärken.“

DMK Ice Cream blickt auf eine lange Erfahrung im Eisgeschäft zurück und gehört zu den relevantesten Akteuren im Eissegment. „Seit Jahren setzen wir unseren strategischen Kurs bei DMK Ice Cream konsequent und erfolgreich um. Dazu zählt auch der Auf- und Ausbau von Partnerschaften im Markengeschäft. Wir freuen uns, dass wir General Mills von uns und unserer Expertise überzeugen konnten und mit Häagen-Dazs eine starke Marke für unser deutsches Vertriebsportfolio dazugewonnen haben, die auch unsere eigenen Kanäle stärken wird“, so Marcus-Dominic Hauck, COO bei DMK Ice Cream.

Zugleich will General Mills gemeinsam mit der Agentur BBH, ein Tochterunternehmen der Publicis Group, seine Werbung neu beleben. In den 1990er Jahren war Häagen-Dazs mit zahlreichen Kampagnen weltweit erfolgreich und erreichte nach eigenen Angaben ein jährliches Umsatzwachstum von 398 Prozent. Daran will man nun anknüpfen.