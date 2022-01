Der Schritt sei „schon lange geplant“ gewesen, informiert Andrea Sonnberger in einem Schreiben an die Geschäftspartner. „In Zukunft werde ich mich in meine aktive Gesellschafterinnenrolle zurückziehen. Gemeinsam mit Michael und Stephanie Moßbacher werde ich weiterhin im Familienkreis die strategische Ausrichtung des Unternehmens mitgestalten“, so Sonnberger weiter.

Die Byodo Naturkost GmbH wurde 1985 gegründet und ist bis heute ein inhabergeführtes Unternehmen, das ausschließlich Lebensmittel aus 100 Prozent biologischen Zutaten führt. 2019 wurde ein Umsatz von rund 28 Millionen Euro erwirtschaftet.