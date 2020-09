Werbekostenzuschüsse sind aktuell ein heiß diskutiertes Thema. Die Politik will die Praktik eindämmen, bei der ein Hersteller für die Listung extra zur Kasse gebeten wird. Auf RegaLPlatz.com geben wir einen Überblick.

Was sich hinter dem Begriff der Werbekostenzuschüsse verbirgt, welche Vorteile sie Handel und Herstellern bringen und warum sie momentan auf einer so genannten „grauen Liste“, stehen, also reguliert werden sollen, lesen Sie auf unserem Portal RegaLPlatz.com.

