Yamo AG: Einstieg in Kinderprodukte

Mangolina Jolie, Bruce Vanillis, Mariah Cherry und Chocodile Dundee - so heißen die ersten vier neuen Sorten des Kinder-Joghurts, der ohne Zuckerzusatz und aus natürlichen Bio-Zutaten besteht. Das Unternehmen will durch den Einstieg in die Kategorie Kinderprodukte seine Ambitionen als europäischer Innovationstreiber für Baby- und Kindernahrung forcieren. Die Produkte werden von Coop bereits in der ganzen Schweiz geführt. In Deutschland sind die Artikel in ausgewählten Edeka- und Rewe-Filialen im Test.