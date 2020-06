Upfield Neues Food Science Center

Die Upfield Group, Lebensmittelhersteller von pflanzlichen Margarinen, Brotaufstrichen und Käse, investiert 50 Millionen Euro in ein neues Food Science Centre in Wageningen, Niederlande.

Durch die Standortwahl in Wageningen profitiert das neue Forschungszentrum von der Umgebung und der Nähe zur Wageningen University & Research, die als weltweit führende Universität auf dem Gebiet der Agrar-Lebensmittelerzeugung gilt. Die Eröffnung soll noch vor Ende 2021 sein. Bis dahin soll auch eine neuen Weltzentrale in Amsterdam eröffnet werden. Dadurch wird die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern gefördert, die in Amsterdam und Rotterdam tätig sind.