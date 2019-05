Mondelez: Neuer Chef in Österreich

Anzeige

Askemper begann seine Karriere 1992 bei Mars Deutschland und kam 2010 zu Mondelez International (ehemals Kraft Foods) als Vertriebsleiter für die Kategorien Schokolade, Kekse und Bonbons in Deutschland. Im Jahr 2012 übernahm er die Rolle des Managing Director für die nordischen Länder. Ab Mitte 2014 arbeitete Askemper an Transformationsprojekten in mehreren europäischen Ländern und hatte die Position des Sales Director Strategy für Deutschland, Österreich und die Schweiz inne. Zuletzt verantworte er die Märkte Tschechien und Slowakei als Managing Director.

Daniel Bsteh, der seine Karriere vor knapp 19 Jahren bei Mondelez International in Wien – damals noch Kraft Jacobs Suchard – begonnen hat, wird künftig im europäischen Headquarter in Zürich tätig sein. In seiner neuen Rolle wird er maßgeblich für pan-europäische Sales-Aufgaben des Unternehmens verantwortlich sein.