Brown-Forman Deutschland: Neubesetzung im Key Account

Sebastian Krüger besetzt die Position des National Group Key Account Manager beim Spirituosenhersteller Brown-Forman Deutschland für die Mitglieder der Markant- Verrechnungsgruppe, den Getränkefachgroßhandel und New Channels.

Anzeige

Die Stelle war zuletzt vakant, da sein Vorgänger Thomas Meißner im Oktober 2018 intern die Position des National Field Manager On and Off Trade übernommen hatte. Krüger teilt sich die Verantwortung für den gesamten deutschen Markt mit seinem National Group Key Account Manager Kollegen Thomas Wolf.

Der 35-jährige gebürtige Osnabrücker startete seine berufliche Karriere bei der Hamm Reno Gruppe. 2018 wechselte Krüger als Nationaler Key Account Manager zu Jacobs Douwe Egberts in Bremen, wo er neben weiteren Tätigkeitsbereichen die Budgetverantwortung für die RTG Einkaufsgruppe innehatte, zu der unter anderem Mitglieder wie die Metro oder Bünting Gruppe zählen.