Henkel: Neues Vorstandsmitglied

Sylvie Nicol folgt auf Kathrin Menges, die aus persönlichen Gründen nicht für eine weitere Amtszeit im Vorstand zur Verfügung steht. Sylvie Nicol bringt mehr als 20 Jahre Management-Erfahrung bei Henkel mit. Nach ihrem Abschluss an der renommierten Wirtschaftshochschule ESCP Europe startete Sylvie Nicol 1996 ihre Karriere bei Henkel im Marketing des Unternehmensbereichs Beauty Care in Frankreich. 2010 wurde sie Corporate Vice President und übernahm die Gesamtverantwortung für das Retail-Geschäft von Beauty Care in Frankreich, bevor sie 2013 in die Konzernzentrale nach Düsseldorf wechselte. Hier war sie für Human Resources im Unternehmensbereich Beauty Care verantwortlich. Ein Jahr später wurde sie Corporate Senior Vice President und übernahm die Verantwortung für das Beauty Care Retail-Geschäft in Europa sowie für den globalen Vertrieb bei Beauty Care. Seit Anfang 2018 verantwortet Sylvie Nicol als Corporate Senior Vice President den Bereich Global Human Resources und ist damit für die strategischen Personalthemen des Konzerns sowie für Human Resources in den Regionen zuständig.