Umsatzsprung - Fairtrade-Produkte erreichen neue Höchstwerte im Handel

Der Umsatz mit Fairtrade-Produkten in Deutschland ist im Jahr 2024 um 13 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro gestiegen. Der Absatz legte um 5 Prozent zu – der stärkste Zuwachs seit vier Jahren, wie Fairtrade Deutschland bei seiner Jahrespressekonferenz mitteilte.

Fair gehandelte Produkte lassen sich am Fairtrade-Siegel erkennen. Die Verbraucher gaben 2024 deutlich mehr Geld für diese Waren aus als 2023. Bildquelle: Carsten Hoppen

Deutsche Verbraucher gaben im vergangenen Jahr durchschnittlich 35 Euro für Produkte mit dem Fairtrade-Siegel aus. Der Absatz von zertifiziertem Kaffee stieg um 6 Prozent auf 24.660 Tonnen, bei Bananen betrug das Plus 7 Prozent auf 121.800 Tonnen. Besonders stark entwickelte sich der Absatz von Kakaobohnen mit einem Zuwachs von 11 Prozent auf 89.000 Tonnen. Der Verkauf von Fairtrade-Rosen legte um 10 Prozent auf knapp 509 Millionen Stiele zu.

„Aktuell sind die Weltmarktpreise für Rohstoffe wie Kaffee oder Kakao sehr hoch. Leider profitieren die Bauern nicht automatisch davon“, erläuterte Claudia Brück, Vorständin für Kommunikation und Politik bei Fairtrade Deutschland. Die Preise entstünden teilweise durch Börsenspekulation und Ernteverluste. Die Fairtrade-Prämie, die zusätzlich zum Verkaufspreis gezahlt wird, stieg auf 44 Millionen Euro.

Fairtrade-Produkte in 8.700 Geschäften erhältlich

Fast 600 Unternehmen arbeiten nach Angaben von Fairtrade Deutschland mit der Organisation zusammen. Supermärkte, Discounter, Drogerien, Fachhandel und Gastronomie bieten mehr als 8.700 Produkte mit dem Fairtrade-Siegel an. Der Marktanteil von Fairtrade-Kaffee liegt bei 5,3 Prozent, der von Kakao bei knapp 21 Prozent. Bei Bananen beträgt der Anteil 16 Prozent, bei Rosen erreichte er 2024 mit 44,5 Prozent einen Rekordwert.

Das Ehrenamt spielt für den fairen Handel eine wichtige Rolle. Fairtrade Deutschland will noch vor den Sommerferien die 1000. Fairtrade-Schule auszeichnen. An rund 50 Hochschulen und in mehr als 950 Städten gibt es nach Angaben der Organisation weitere Initiativen für den fairen Handel.