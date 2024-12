Drogeriemarktkette dm bereitet Start von Online-Apotheke vor Beitrag teilen Die Drogeriemarktkette dm will ab 2025 von Tschechien aus rezeptfreie Arzneimittel nach Deutschland liefern. Der Versandhandel mit rezeptfreien Medikamenten wächst deutlich schneller als der Gesamtmarkt. Für Kunden sind vor allem niedrige Preise ausschlaggebend für Online-Bestellungen. Mittwoch, 18. Dezember 2024, 13:10 Uhr Manuel Glasfort

Die Drogeriekette dm will in den Online-Handel mit rezeptfreien Medikamenten einsteigen und hat zu diesem Zweck eine Gesellschaft in Tschechien gegründet. Bildquelle: dm