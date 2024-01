Juliane Schröder (Foto) übernimmt ab sofort die Leitung Sustainability bei J.J. Darboven. Damit will der Heißgetränkehersteller seinen Bereich Nachhaltigkeit weiter ausbauen. Die 35-Jährige kommt von der Edeka-Zentrale, wo sie mehrere Jahre im Nachhaltigkeitsmanagement der Edeka-Eigenmarken tätig war.

Mit der Verpflichtung der Nachhaltigkeitsexpertin Juliane Schröder als Leiterin Sustainability will J.J. Darboven dieses Thema sowohl inhaltlich als auch organisatorisch noch stärker in das Unternehmen einbinden, heißt es in der Pressemitteilung.

Als Auszubildende bei der Neumann-Kaffee-Gruppe mit Stationen bei Bernhard Rothfos und Inter American Coffee baute sich Juliane Schröder wertvolles Fachwissen im Bereich Kaffee auf. Nach einem abgeschlossenen Studium in technischer Betriebswirtschaftslehre startete die damals 26-Jährige als Consultant bei Systain Consulting, einer Managementberatung mit dem Fokus auf Nachhaltigkeitsthemen. Anfang 2017 wechselte sie in den Bereich Nachhaltigkeit zur Edeka-Zentral, wo sie zuletzt als Projektleiterin für kritische Rohstoffe und entwaldungs- und umwandlungsfreie Lieferketten verantwortlich war.