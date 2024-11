Ladenöffnungszeitengesetz Sachsen-Anhalt plant Sonntagsöffnung für automatisierte Läden

Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt will das Ladenöffnungszeitengesetz ändern. Künftig sollen automatisierte Geschäfte auch sonntags und an Feiertagen öffnen dürfen. Die Regelung betrifft vor allem Läden in ländlichen Regionen.