Expansion: Das Futterhaus plant 2024 bis zu 20 neue Standorte. Bildquelle: Das Futterhaus

Das Futterhaus will im kommenden Jahr bis zu 20 neue Fachmärkte eröffnen. Zum Jahresende 2024 wird das Unternehmen insgesamt 439 Standorte in Deutschland und Österreich betreiben, wie das Elmshorner Familienunternehmen mitteilte.

Vier neue Märkte noch in diesem Jahr

Vier neue Märkte eröffnet das Futterhaus noch im November und Dezember 2024. Die neuen Standorte entstehen in Herford, St. Pölten, Traunstein und Pforzheim. Alle vier Märkte werden von erfahrenen Franchisepartnern geführt, die bereits mehrere Futterhaus-Standorte betreiben. Mit den vier Neueröffnungen schließt das Unternehmen die Expansion für das laufende Jahr ab. 2024 hat das Futterhaus nach eigenen Angaben insgesamt 17 neue Fachmärkte eröffnet.

Das Unternehmen setzt bei seiner Expansion auf das Franchisesystem. Insgesamt gehören 140 Franchisepartner zur Unternehmensgruppe, davon 122 in Deutschland und 18 in Österreich. „Wir freuen uns sehr über den Wunsch unserer Franchisepartner, gemeinsam mit uns zu expandieren“, erklärte Geschäftsführer Andreas Schulz in der Mitteilung.

Die Zufriedenheit der Franchisepartner ist nach Unternehmensangaben hoch. Eine aktuelle Partnerzufriedenheitsbefragung des Unternehmens Igenda ergab, dass 95 Prozent der befragten Partner sich erneut für das Futterhaus entscheiden würden. „Wir sind ein Familienunternehmen, das langfristig in Generationen denkt und eine hohe emotionale Verbundenheit zum Unternehmen hat. Unseren Franchisepartnern geht es genauso“, teilte Schulz mit.